El viento en torno a Marruecos se había quedado como dormido, pero he aquí, que desde que nuestro vecino del Sur vuelve a airear sus ansias expansionistas, perdiéndose incluso entre sus propias sombras, la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, se ha visto en la obligación de recordar a ese país, que el Gobierno de España no ha cambiado de posición sobre la soberanía del Sáhara, con lo cual, a España no le queda otra que seguir trabajando para recuperar la relación entre ambos países. Dos países vecinos y con relaciones prioritarias, condenados a entenderse mostrando por encima de todo, su lealtad. España no tolerará que se violenten sus fronteras y sus ciudades.

¿Va a seguir Marruecos sacudiendo el avispero con España hasta conseguir que nuestro país cambie su postura respecto al Sáhara Occidental? La presencia del líder del Frente Polisario en España, no ha sido más que la excusa de Marruecos para airear una crisis diplomática que en realidad no existe. Gestos huecos, vacíos de contenido, pero lo malo para Marruecos, es que el tedioso frenesí del tiempo termina por quitarle esa sonrisa triunfal que sus ojos miopes les proporcionan. Así, de tanto en cuando, perturban nuestro espacio vital cegados por el tedio que les acomete. Y se desentienden de tantas vidas marroquíes sin esperanza, cansados y resignados en muchos mayores a subsistir como sea, pero dando puerta libre a su juventud para que busque en otros lugares una vida mejor. En fin, que el Rey de Marruecos no pasa de ser más que un manipulador brillante o pésimo, según sea su hazaña en ese momento. Hambre de poder, destellos incómodos o cuanto menos dolorosos. Esperemos que con las palabras de la vicepresidenta Calvo, se aplaquen esos anhelos desgarradores de Marruecos.