Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y en su caldo primordial se originó la vida. Sus corrientes regulan la temperatura del planeta, su ecosistema contiene millones de especies y su agua, al fin y al cabo, apaga nuestra sed. Pero, por la acción del hombre que no ha sabido respetar este valioso patrimonio, están en peligro. La sobreexplotación por la pesca industrial, la colosal plaga del plástico, las emisiones de CO2 –que absorben en parte y terminan acidificando y destruyendo la vida marina– y el cambio climático, son sus peores enemigos.

Consumir agua responsablemente, prohibir los plásticos, reducir el uso de energías no renovables, potenciar la pesca sostenible, no comprar productos que mercantilizan la vida marina y no contaminar, son algunas medidas que podemos poner en marcha para preservarlos.