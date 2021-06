Hace años, durante una excursión, me junté con un hombre con el que las conversaciones murieron. A su lado dos chicas comenzaron a mimarle, eran sus hijas y el hombre les lanzaba miradas de dulzura y cariño. Se sentía querido y, por eso se mostraba simpático y campechano. Tenía cincuenta y pocos años, y el alzhéimer le iba socavando raudo sus pensamientos y recuerdos más queridos. Sin duda una buena persona, naturaleza humana emboscada en esa guerra larvada, silvestre y desigual. Aunque ya había olvidado cantidad de cosas de su vida, mostraba sonrisa simpática cada vez que alguna de sus hijas le abrazaba y él se dejaba querer.

Pensando en esta clase de personas atacadas por el atroz Alzhéimer, me ha resultado esperanzador saber que en Estados Unidos se ha aprobado el primer medicamento contra esta cruel enfermedad desde el año 2003. Se trata del aducanumab, conocido como Aduhelm, inyectable que se administra mensualmente y que ralentiza el deterioro cognitivo en el inicio de la enfermedad. El medicamento proporciona un significativo avance terapéutico. Al final, cada nuevo avance es una esperanza, algo tan importante para todos esos familiares y amigos que sufren la ausencia de recuerdos de sus seres queridos. El fármaco ¿será eficaz o no lo será? No lo sé, pero como en muchos casos, la esperanza en algo mejor, siempre es un gran avance. Ojalá pronto, cuanto antes mejor, la Ciencia descubra cura a este inhumano mal que nos aqueja. Los enfermos de Alzhéimer merecen despejar de los cajones de su memoria, todas aquellas sombras con las que su enfermedad ha ocultado tantos y tantos recuerdos. Hay tantos arriates, tantas mentes destrozadas, que precisan soluciones para recuperar el mando de sus vidas, o lo que es igual: esperanza con memoria.