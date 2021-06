Dice el Reino de Marruecos, que no habrá operación paso del estrecho, al igual que el pasado año. Comerciantes y navieras protestan. ¿Estaban antes del llamado paso del estrecho? o ¿nacieron después de este gran aluvión inconmensurable de personas marroquíes, que van y vienen de su tierra o que vuelven a su tierra? Durante este trasiego de vehículos ocurren muchos accidentes, hay un porcentaje alto de conducción por personas marroquíes que los provocan. Nos hemos encontrado, en las áreas de servicio lavabos deteriorados, carteles prohibiendo lavarse los pies en ellos, basuras en los lugares de descanso, también en gasolineras. Cuando ese paso del estrecho se daba en el puerto de Algeciras, todos los años había protestas, que decían de la mala organización de los embarques y las noticias sobre los mismos no eran muy agradables. En mi opinión, no nos puede mejor favor el Reino de Marruecos, ya sea por la pandemia, ya sea por la rabieta de haber dado asistencia médica a Ghali del Frente Polisario, el que Andalucía no reciba tanta gente, pero creo que prefiero carguen este verano con todos los problemas la República francesa en sus puertos y con el coronavirus de los demás.