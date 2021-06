Todos los días nos insisten las autoridades en la búsqueda de la seguridad vial. Hay un asunto que es sencillo de solucionar y no encuentro explicación del porqué no se aplica. Cuando aparcamos en batería con la parte delantera en la acera automáticamente se crea un peligro con la carga o descarga del maletero. Están los paquetes que descargamos e incluso los niños a nuestro alrededor y cuando desaparcamos no tenemos visibilidad y es peligrosa la marcha atrás.

Simplemente cambiando el sentido del aparcamiento y haciéndolo con la trasera del vehículo sobre la acera todos esos problemas desaparecerían

En los centros comerciales tendría sentido el aparcar de cara, pero en las vías públicas seguro que es ventajoso y seguro.