Dirán que la inquieta curiosidad de la señora Ayuso por meterse en la pomada de los follones, le hacen caer, una y otra vez, en inconsecuencias garrafales y que, en ocasiones, harían sonrojar a más de uno. ¿No debería esta mujer dejar de pronunciar desafortunadas palabras? Acudía a la manifestación de Colón II, arguyendo que su fotografía era la de la dignidad. Pero todo lo que rodea a esta mujer es un despropósito. Nombrar al Rey adjudicándole la función de los indultos cuando no dependen de él, es una insensatez. Ayuso ha caído en el populismo, y es capaz de cargarse no sólo a su partido, la Comunidad de Madrid e incluso la figura inmaculada y sacrosanta que para la derecha populista y ultra conservadora que representa Ayuso y Casado junto a García Egea, es la de su Majestad el Rey.

Ni sutiles ironías, ni ecuánimes conductas, a bocajarro, pregunta en voz alta: ¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso? Cuando el Monarca no se ha significado por los intereses separatistas, meterle en este berenjenal de estupideces, no procede. Cuando la señora Ayuso pronunciaba esas palabras, a su espalda, Pablo Casado y Martínez Almeida se rompían las manos prorrumpiendo en calurosos aplausos. Por mucho indulto a los separatistas, están pagando su osada idea con años de cárcel. Y si en algo puede ayudar indultarles para la pacificación de Cataluña, no veo nada malo, España no se trocea, ni se vende a los golpistas. España no puede seguir agitada y conturbada, ha de imperar el sentido común y, pese a los indultos, no se disgrega, por mucho que la ultra derecha del PP, Vox y CS lo cacareen. No juguemos con estas cuestiones de calado. Dejemos al Rey en sus funciones de jefe de Estado.