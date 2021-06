Tu despedida Aitana. nos conmueven, nos emociona, sentimos que eres la mejor profe que hemos podido tener, tu sello permanecerá en nosotros para siempre, no olvidaremos tu profesionalidad, tu paciencia infinita, tu dedicación, tu forma de acercarte a nosotros y darnos todas las explicaciones tranquilidad y ánimos posibles. Ángel creció contigo mucho, se hizo más grande, creció su cuerpo y creció su mente bien alimentada por ti. No encuentro palabras para mostrarte todo nuestro agradecimiento. No existen palabras que puedan mostrarte cuanto de agradecidos te estamos. Desde hoy y para siempre te damos el título, la orla, de la mejor profe de nuestra vida. Sentimos que va a ser imposible que alguien pueda alcanzar tu nivel. Nunca te olvidaremos. El tren ya está sobre la vía, próxima parada, primaria, y allá a lo lejos, el destino y el sueño final de Ángel, "reflotar el Titanic", y por qué no? si ya lleva dentro toda tu fuerza. Un enorme abrazo de esta tu familia. Ángel, Natalia, Ángel