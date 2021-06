El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Riera, se ve obligado por la UE a cumplir las directrices sobre el cambio climático y con ello hacer cumplir las previsiones para la reducción del uso del agua para los distintos usos, un 5% para el 2030 y un 15% para el 2050. Eso se materializará de forma que en los próximos tres años, se debe reducir el agua disponible en 1.700 hectómetros cúbicos, en el conjunto de todas las cuencas, el sector más afectado, sin duda, es la agricultura de Murcia, C. Andaluza y C. Valenciana, que están en pie de guerra, pues consumen cerca del 80% del total del agua disponible, y no aceptan la propuesta del ministerio de compensar la reducción del agua de regadío con la desalinización. Según la planificación del Gobierno, la inversión para abastecimiento y regadío, asciende a 5.200 millones, en los próximos 6 años y de 1.000 millones para invertir en desalinización.

Por otro lado, España lleva décadas sin respetar la legislación europea, respecto a los objetivos ambientales y sin afrontar las obras de depuración de aguas urbanas, y eso le ha supuesto la mayor multa que la UE ha impuesto a España, además de cuatro procesos más abiertos que afectan a varias poblaciones y urbanizaciones, que vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos sin tratar. El Director general del Agua del Ministerio, Teodoro Estrela, ha asegurado qué en los próximos 6 años, se pueden llevar a cabo todas las medidas para subsanar dicho problema y evitar las multas millonarias que reiteradamente nos impone la UE