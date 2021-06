No sé, pero me abochornó muchísimo escuchar a Pablo Casado, el líder del PP acusar a Pedro Sánchez, de poner fin a las mascarillas para obtener rédito electoral por los indultos, o lo que es lo mismo, que nos da a los españoles una de cal y otra de arena. A Casado le parece tan infantil la noticia de esta retirada que, se pregunta: Si la mascarilla se puede retirar el día 26, ¿por qué no se retira mañana? Y pienso que hay que ser desahogado para vincular ambas cuestiones, sólo por ver si cuela. De todas maneras, señor Casado, creo que el presidente del Gobierno igual se ha precipitado en eso de anunciar la retirada de las mascarillas en el exterior, pues el miedo es libre, y el virus sigue circulando entre nosotros, y nos falta esa segunda dosis de la vacuna.

¿Piensa usted señor Casado que los españoles contrarios a los indultos o los que no se quitarán la mascarilla en la calle por miedo, variarán sus posturas por sus torticeras palabras? Los faros de su perspicacia se encuentran deprimidos, y aunque su voz pretenda mostrarse firme en aquello que predica, no es más que voz desmayada. Hace tiempo que semeja esa flor que se marchita inerte dentro de un jarrón. Usted no ilusiona, y sus ideas no trasmiten esperanza, se instala en la confrontación constante y continuada y ya ha entrado en bucle. Y es que usted en realidad se está curando en salud, la herida que parece le infringe la señora Ayuso hurtándole la figura de poder y autoridad en su partido, como que todavía no ha encontrado esa medicina capaz de contrarrestar sus envites. ¿De verdad no siente vergüenza sin límite? Los rumores trepan, pero lo suyo no pasan de ser puras insidias de mal perdedor. Me recuerda en ocasiones a Trump cuando dijo que, si un tipo como Biden le vencía, se iría de EEUU.