Por una muerte digna

En repetidas ocasiones he tenido a la Parca apuntando su guadaña sobre mi cabeza. He percibido sus ansias de llevarme y despojarme de todo. En algunos de mis ingresos hospitalarios, la he visto también que anhelaba llevarse la vida de otros compañeros de cama. Muchos de estos pacientes se pasaban horas mirando la tele que tenían en frente. Apagada. Cuando observo a alguien de esta guisa, no me hace falta ver su gráfica, digo: «¡Pobre, mal asunto le espera!». Todo lo que he vivido y sufrido durante años me ha servido para llegar a una conclusión irrefutable: La Vida tiene sus propios planes. Y si crees que estos van a coincidir siempre con los tuyos, eres un ingenuo al que le queda todavía muchos ‘zascas’ por vivir. Pero entremos en harinas mayores. ¿Cuándo el sufrimiento se hace crónico y sobrepasa los límites de lo soportable, entonces, qué se hace? Afortunadamente, la respuesta a esta espinosa pregunta la acaba de contestar recientemente el Congreso de los Diputados: «Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo. Regulación de la eutanasia». Los que se acojan a ella, son héroes. No lo olvidemos nunca. Y les debemos decir ‘adiós’ como se merecen. Con amor, lágrimas, y ¡una muerte digna!