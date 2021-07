En Elche si usted aparca su coche en doble fila tendrá una multa en segundos. Si lo hace en un vado la multa llegará antes. En una esquina, ni se lo imagina. Si en la zona OR. excede su tiempo, igualmente sabe lo que le espera. Ahí están siempre los agentes municipales o autonómicos listos a recaudar. Su divisa parece ser la multa.

En cambio, usted puede conducir su patinete eléctrico por las aceras sin importar la velocidad, es más puede conducir a toda velocidad. También puede conducirlos en dirección contraria impunemente y zigzaguear a su antojo. Puede usted asustar y a veces hasta rozar o chocar con peatones en las aceras y su única preocupación es marcharse rápido antes de que los peatones le afeen su acción. Y todo esto también puede hacerlo en bicicleta; cuanto más grande sea y más rápido vaya, mejor. Y no se preocupe si algún vecino sale de su casa a la acera; usted acelere. Ellos están invadiendo su trayectoria y son ellos los que deben llevar cuidado. ¡Faltaría más!

Para esto no hay Policía Local, ni Autonómica, ni de barrio, nada de nada. Parece que a la policía le interesa la recaudación, y no la seguridad vial y de los ciudadanos.

Parece que tienen una visión parcial de lo que ocurre en la calle y solo miran un tipo de infracciones.

Quiero un ayuntamiento que me cuide y que mantenga un mínimo de orden y civismo en mi ciudad. Este ayuntamiento y está policía no lo hacen. Me da vergüenza; y me preocupa que llegue a suceder alguna desgracia por no atajar estos actos. ¿Dónde está la policía?