Tener un hijo y educarlo, es la empresa más importante de la vida junto al matrimonio. Si se fracasa en esto, se fracasará en la vida. Si usted no quiere que su hijo, fracase, en el trabajo, matrimonio, etcétera. y quiere que tenga iniciativas, que sea maduro y autosuficiente, no le haga una inutilidad consintiéndole y dándole tantas facilidades. No le compre marcas, ni un móvil mejor que el suyo ni moto, coche ni piso ni estudios en EEUU, que se lo gane con el sudor de su frente y tendrá una gran satisfacción. No consienta tener a un hijo todos los sábados y domingos por la mañana en la cama, que haga deporte, pero desde bien pequeño y así las salidas de ocio serán cortas, porque al día siguiente tendrá que rendir en un equipo. Cuando tengan una oportunidad de trabajo, que la aproveche, por tener una experiencia aquí o en Honolulu.

Y dicho sea por caso, a esos padres irresponsables: ¿era tan imprescindible enviar de viaje de estudios este año a sus hijos dadas las circunstancias que nos acosan? Pues con imprudencias como estas así van otras muchas cosas ya citadas y más. Pienso, modestamente y con humildad y sin ánimo de ofender a nadie que puedo opinar con verdadero conocimiento de causa y elementos de juicio, por toda una experiencia de vida propia y ajena.