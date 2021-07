La Policía Local, en Elche.

Desde la Jefatura de Policía Local de Elche expresamos nuestro total desacuerdo con las afirmaciones contenidas en el reportaje, rubricado por Juan Antonio Hernández Marín y publicado por su diario en edición digital el día 1 de julio, que lleva por título “Elche, ciudad sin policía”, tales como que los agentes “siempre están listos para recaudar “ o que nuestra “divisa parece ser la multa” ya que “a la policía le interesa la recaudación y no la seguridad de los ciudadanos”, graves aseveraciones éstas, que transmiten una imagen desajustada de la realidad, lo que podría comprometer, injustamente, la confianza pública no sólo en la Policía Local de Elche, sino también en nuestro cuerpo hermano, los Agentes de Movilidad Urbana, encargados de mantener la seguridad del tráfico en las vías de competencia municipal. En este sentido, nos vemos en la necesidad de reivindicar la profesionalidad y compromiso que presentan los miembros de ambos colectivos, cuya labor en materia de tráfico, por su propia naturaleza, no siempre es reconocida y valorada, aunque, indudablemente, resulta esencial a los efectos de garantizar un adecuado disfrute de nuestras vías por parte de todos los usuarios de las mismas.

Por otra parte, indicar que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han destacado por su extraordinaria labor durante la gestión de esta crisis sanitaria, habiéndose significado la Policía Local de Elche como el cuerpo policial que, durante todos estos meses, ha llevado a cabo el mayor número de actuaciones en el conjunto del Estado español, tendentes a garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y, en definitiva, a frenar la pandemia provocada por la Covid-19. Hablamos, por tanto, de mujeres y hombres con una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad que mantienen un comportamiento ejemplar, a pesar de que, como consecuencia de su ejercicio profesional, este último año, han visto incrementada su carga de trabajo y su exposición al contagio de covid, habiéndose visto afectados, de hecho, numerosos agentes. Hablamos de un cuerpo policial respecto al cual, el pasado 28 de abril, su mismo diario recogía las palabras del Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias, que lo reconocía como referente de eficacia y gestión pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

En respuesta a la crítica que nos acusa de “mirar sólo un tipo de infracciones”, obviando las cometidas por usuarios de patinetes eléctricos, somos conscientes del cambio modal que experimentan ciudades como la nuestra, donde cada vez más, nuestros vecinos apuestan por el empleo de medios de movilidad urbana sostenibles, incrementándose con ello el uso de bicicletas y dispositivos eléctricos de movilidad personal, lo que ocasiona un mayor número de incidencias, especialmente en relación con el elemento más vulnerable, el peatón, lo que, a su vez, dificulta la convivencia entre los usuarios de la vía. Significar que, por parte de la Policía Local de Elche, mantenemos el mismo nivel de compromiso en las actuaciones derivadas de infracciones cometidas por usuarios de la vía pública, independientemente del medio de locomoción que éstos empleen y reconocemos la necesidad de un mayor grado de civismo en el comportamiento de la ciudadanía en general. No obstante, respetamos la tendencia de nuestra sociedad hacia la búsqueda de una movilidad más sostenible que, además, se encuentra inmersa en la estrategia Elx-2030, que aspira a reducir las emisiones contaminantes.

En definitiva y, para dar respuesta a su cuestión ¿dónde está la Policía Local?

La Policía Local, en Elche.

César Zaragoza, jefe de la Policía Local de Elche