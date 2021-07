Siempre sentí el orgullo que mi Universidad hiciera esta apuesta por una de las disciplinas artísticas menos presente en la programación y en la formación de otras instituciones de nuestro entorno: la danza contemporánea. Con la dirección de diversos especialistas, año tras año, hemos completado nuestra formación académica con la práctica de diversas técnicas en este campo artístico que nos ha hecho, sin ninguna duda, ser singulares en otras universidades de nuestro país.

El curso académico 2020-2021 ha sido quizá el más inestable y falto de compromiso por parte de quien gestiona los espacios en la Universidad. Entiendo que la situación de alerta sanitaria haya sido el causante. Por este motivo, el resto de mis compañeros, todavía alumnos de grado y de postgrado en diversas disciplinas universitarias (en sus fichas técnicas, en posesión del Servicio de Cultura, lo podrán comprobar), han hecho un esfuerzo tremendo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Todo con la complicidad y firme apoyo del director actual.

Mis compañeros y yo hemos visto con estupefacción que para el próximo curso académico 2021-2022 no existe convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para adjudicar la dirección y el montaje de una obra de danza en la Universidad de Alicante. Esta inexistencia rompe con un enclave conseguido gracias a más de siete años de continuidad, y tira por tierra la conquista que se había logrado con el Aula de Danza, al añadir en la ciudad de Alicante este preciado recurso para la danza, la gran olvidada de las artes escénicas.

En estos momentos vemos que el único inciso oficial al respecto es el que aparece en la web del Servicio de Cultura:

“Por cuestiones sobrevenidas, el Aula de Danza para el curso 2021/22 queda suspendida. Se están buscando alternativas con el fin de poder volver a ofrecerla lo más pronto posible. “

Es cierto que tras mi escrito al Vicerrectorado en competencias con la materia, se me confirma que está en estudio y que se están buscando soluciones. Pero el tiempo avanza para los plazos de los concursos y, por el contrario, sí que se han hecho públicos los concursos para la dirección de la Coral y las diversas aulas de teatro. Al mismo tiempo, tras repetidos intentos nuestros, a través del director actual del Aula de Danza, de contar con la presencia en nuestros ensayos de los responsables actuales en materia cultural de la universidad, no hemos tenido ningún tipo de interacción ni de apoyo. Sin otro particular, queremos transmitir nuestra desazón, exigiendo, como alumnos o antiguos alumnos, una mejor explicación, si es posible, de lo ocurrido. Haremos lo que esté en nuestra mano para apoyar a que esta actividad, que nos hace a todos más humanos y acerca esta disciplina a tantas personas que de otra forma no se lo podría permitir, siga adelante. Una lástima sería perder un proyecto de tal envergadura que demostraría que nuestra Universidad ha perdido la sensibilidad que se le presupone en disciplinas artísticas como la nuestra.

Aldo Cusumano Cañadas

Alumno del Aula de Danza Contemporánea de la UA