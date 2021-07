Sonríe, te irá mejor en la vida

En la Edad Media, la risa estaba muy mal vista, se la consideraba una zafiedad. El exceso de alegría minaba el fervor por las cosas sagradas. Afortunadamente, las cosas han cambiado

La risa es contagiosa, tanto que a veces nace sin que tú lo preveas o puedas evitarla. Es la única emoción humana por completo libre, nadie puede forzarte a reír si no quieres (salvo que seas vendedor, prostitut@ o precises hacerle la pelota a tu jefe).

Además, es una expresión de libertad, hoy en día podemos hacer memes del fiasco de Pedro Sánchez con Biden, sin embargo, cuando nos gobernaba Franc Franc, era altamente probable acabar en el cuartelillo o algún sitio peor, si contabas un chiste del pequeño dictador.

El solo acto de sonreír ilumina tu cara y también ilumina el alma. Solo con el gesto, aunque no haya ganas, se consigue engañar al cerebro y hacernos sentir más felices y por lo tanto nos libera de estrés, además de muchos beneficios para ti y para los demás, que seguramente lo apreciarán. Súmate a ese sencillo hábito. Cuando te cruces con alguien, no te mires los zapatos ni seas una pintura barroca flamenca y sonríe. Tu sonrisa traspasará la mascarilla (ese artilugio que solías llevar tapándote la garganta) y tus ojillos transmitirán esa mueca invisible de los labios.

Acabemos con música: "Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida" (los Rodríguez , Sin documentos, 1993) / As long as you're still smiling, there's nothing more I need (Mientras sigas sonriendo, no hay nada más que necesite) ( David Bowie, Absolute beginners, 1986).