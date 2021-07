La aprobación de los indultos y la salida de la cárcel, de los condenados por el procés, ha puesto a Pedro Sánchez en la casilla de “muerto políticamente”…tiene en contra a la mayoría de la sociedad española y a una buena parte del PSOE, no obstante ha tomado una decisión muy valiente y se nota la bajada de tensión en Cataluña, ojala el sacrificio político sirva para recuperar la convivencia entre todos los españoles y el PP de Casado, tome nota de hacer política de altura y deje de seguir compitiendo con VOX.

El PP es la alternativa de Gobierno en las próximas elecciones nacionales del 2023, pero quedan dos años y no puede estar en campaña electoral permanentemente, demuestra que solo le importa llegar a la Moncloa a base de desgastar al Gobierno de coalición, mejor sería que se preocupase por ampliar la sanidad, sobre todo la primaria que lejos de reforzar en la C. de Madrid, han cerrado más de 80 centros de atención primaria, y dónde los médicos salen a manifestarse para decir que no pueden atender a sus pacientes en esas condiciones, a razón de un minuto por paciente. La Sr. Ayuso ganó el 4 de mayo las elecciones, sin ningún programa electoral, le valió el eslogan Libertad o Comunismo. Dónde está la libertad de los madrileños? … no pueden ser atendidos en los centros salud, pero sí pueden tomar una cervecita. Bajar los impuestos significa bajar la calidad y cantidad de los servicios públicos. Los ricos son los más beneficiados y pueden permitirse ir a la sanidad privada