Creo que sí, y voy a dejar mi granito de arena. Para ello empezaré por proponer que en el Mercado Central de Alicante, se hiciese como en de Villajoyosa o Cádiz, en los cuales, existe la opción de comprar el género en el mercado y que después en un bar o restaurante contratado del mismo mercado, te lo puedan cocinar, con el consiguiente pago por el uso de la plancha, así como el consumo de la bebida. Pienso que esto podría dar algo más de “vidilla” a esta zona y que la gente joven, se dedique a interesarse por ir al mercado, viendo precios, especies de pescado y de carne diferentes, y evitase la comodidad de ir a cualquier gran supermercado que siempre suele tener lo mismo. Veo un gana-gana, para el mercado central, para el bar/restaurante que participe y para la gente de Alicante y su turismo. Por otro lado, creo que podríamos mejorar en la comodidad de volver de la playa, para ello poner las duchas para todo el cuerpo, algo que se estudió hace años sería bienvenido, eso sí, siempre y cuando hubiese agua no potable para destinar a esto tal y como se hace en otros lugares de costa española. Y por último, me quiero centrar en las basuras pequeñas, creo que se podría facilitar a que la gente que fuma (ojalá no se permitiese hacer al aire libre en un futuro y tengan lugares, como en los aeropuertos, establecido para ello) que estas tuviesen una tapa y una zona en la que apagar la colilla y poder tirarla dentro para evitar que caiga al suelo, así como también esta tapa ayudaría que en caso de viento o de aves cercanas, la basura no se saliese. Para acabar, quiero decir que no hacen falta más basuras, sino más educación, respeto y valores, los cuales, no suelo ver muy a menudo en la gente que se dedica a la política. Feliz verano.