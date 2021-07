Leo en INFORMACION del pasado domingo el decálogo de actuaciones sobre obras de infraestructuras pendientes de realizar en nuestra provincia por el ministerio correspondiente y que según el presidente de CEV-Alicante, supondrían la inversión de unos tres mil millones de euros. Yo agradecería a don Perfecto Palacio que a esta cantidad se sirviera añadir el de la conexión de la estación AVE de mi pueblo, Villena, con la A-31, de la que le separan dos kilómetros y medio aproximadamente, llanos y sin obstáculos. Esta obra quedó pendiente en 2013 cuando se inauguró el tren de alta velocidad porque según las autoridades de la época estábamos en plena crisis económica, financiera o de Lehman Brothers, y no había un duro ni en Madrid ni en Valencia. Pero resulta curioso que cada vez que este periódico publica la lista de las obras que nos deben no se incluya en la misma esta conexión, lo que ya provocó en su día mis cartas al diario sobre este asunto y que ustedes tuvieron a bien publicar el 15/02/17, 13/04/19 y 27/12/19. También les remití otra el 08/04/2017, que creo no se publicó, con información sobre los ocho kilómetros que separan actualmente a la estación AVE de la ciudad, cuatro sobre la carretera de Villena-Pinoso y otros cuatro sobre un antiguo camino rural con 16 cerradas curvas que no lo hacen nada agradable para recorrerlo por la noche. Y yo me pregunto si pasados ya 8 años de aquella inauguración no ha llegado el momento de rematar adecuadamente esa obra, como sin duda una infraestructura como el AVE y la ciudad de Villena se merecen.