No es esta, la primera carta que tiene a bien publicarme este diario INFORMACIÓN y al cual agradezco, sobre la preocupante pandemia que nos asedia, al mismo tiempo que recalcar que nada más lejos de que nadie se pueda sentir ofendido.

Sanitarios, felicitaros por vuestro inmenso trabajo vocacional, solo así se entiende, por la dedicación y gran riesgo y al mismo tiempo que comentaros que no entiendo cómo no habéis salido, con una pancarta, no hace falta muchos, por esas calles de ocio, masificadas de Alicante para pedir responsabilidad.

Hosteleros, pero ¿de verdad que no pensáis en que se os puedan cerrar las puertas de vuestros establecimientos por no haber sido precavidos? Tened alguna iniciativa, para trasmitir a vuestros clientes, responsabilidades que todos sabemos. Por ejemplo, esos cartelitos de "mesa reservada" podrían ir acompañados de otro texto con consejos.

Ciudadanos, después de todo lo dicho supongo que entendemos a lo que me refiero: responsabilidad, es la palabra, depende de nosotros.

Autoridades, no soy quién, para recordarles y explicarles cómo deben de hacer su trabajo, pero sí un ciudadano muy preocupado, porque se echa de menos su mayor eficacia, en muchos ámbitos, policial, social... Por ejemplo, uno no se siente seguro para transitar por ciertas calles del centro de nuestra ciudad, y otras, que haya que darse la vuelta, por la masificación de gente sentada en las mesas, sin mascarilla, después de consumir y conocidos que se estacionan a charlar rodeándoles.

Y, por último, el tema del "botellón", pienso que no estaría nada mal y formativo que algunos de estos jóvenes que incumplen las leyes, y no tan jóvenes, hicieran un trabajo social en los hospitales, darían un vuelco positivo a su vida...