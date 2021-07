Llevamos 16 meses de pandemia y no hemos aprendido nada nuevo, cometemos los mismos errores, y gracias a la vacuna la letalidad ha disminuido considerablemente, aún así, estaremos conforme en que la desescalada ha sido precipitada y eso nos ha llevado a la quinta ola, mensajes muy eufóricos por parte del Gobierno, de que podíamos quitarnos la mascarilla en playas y parques, aunque deberíamos guardar las distancias de seguridad y seguir con mascarilla en lugares cerrados, había que salvar el verano y recibir el máximo de turistas para salvar la economía, - que dicho sea de paso era nuestro motor económico, pero visto las consecuencias, deberá el Gobierno impulsar con los fondos europeos, la implantación industrial, etc…para diversificar nuestra economía- en resumen que hemos repetido los mismos errores que el pasado verano, con una desescalada precipitada, lo mismo ocurrió con salvar la Navidad, con la Semana Santa y ahora gracias al turismo nacional estamos salvando en un 60% la ocupación hotelera y la restauración. Está muy bien el cambio de Gobierno, con gente más joven y preparada para afrontar la segunda parte del partido, pero esperemos que el Gobierno progresista no deje atrás a los más desfavorecidos, con tantos asesores bien pagados, diseñen un plan para reconstruir el país que está hecho unos zorros, en materia sanitaria, reforzar la sanidad primaria que se cae por los cuatro costados, con sueldos dignos que les permitan vivir su proyecto de futuro; en materia de paro juvenil, con un 40% respecto al 7% de Alemania, llevamos décadas sin afrontar este drama que obliga a nuestros talentos a emigrar a países de nuestro entorno que sí reconocen su valía y profesionalidad, acabemos con esta sangría; y no menos importante la Ley de vivienda, que puedan los jóvenes independizarse para formar una familia y potenciar la natalidad, que los sueldos miserables les obligan a vivir todavía con sus padres; subir los salarios a nivel europeo, ya saben que tenemos los sueldos más bajos de la UE y la luz más cara, etc…Espero y deseo que el Gobierno de Pedro Sánchez, sepa coger el toro por los cuernos y resuelva el drama sanitario, social y económico de España