En Roma, Ámsterdam, Lisboa, Cracovia, en Berlín, en Barcelona, piensen en cualquier ciudad de Francia, en Tarragona, se paga una tasa turística que aquí se tacha poco menos que de anarcocomunista por la patronal hotelera que también aquí señala el camino de nuestro destino. Y la alternativa que se le ocurre a nuestra insigne Vicealcaldesa y Concejala de Turismo para que sobrevivamos como sociedad arruinada por un estado de bienestar expoliado es pagarle cada año más de ochocientos mil euros a una empresa para que nos cobre por entrar al castillo de Santa Bárbara; una entrada que irá a beneficio de la cuenta de resultados de esa empresa. Mientras los problemas de acceso a la fortaleza seguirán exactamente igual que hasta ahora como el reflejo de una clase dirigente indolente e incapaz. Mientras el mantenimiento del Bien de Interés Cultural seguirá en la partida de gastos del presupuesto del ayuntamiento que seguiremos pagando quienes aquí vivimos. Mientras las antenas seguirán en su sitio como si no pasase nada sin que sepamos bajo qué tipo de contrato lo hacen o a cambio de qué. Y mientras la versión de la historia de ese bastión que tiene más de once siglos correrá a cargo por vez primera de quien única y exclusivamente perseguirá el lucro por encima de cualquier otra consideración.

Yo entraría en el debate acerca de esa entrada si el ayuntamiento la planteara para sufragar los gastos del mantenimiento y conservación del castillo y de los servicios que pudieran ofrecerse con sus medios propios. Y podría llegar a defenderla. Pero esto es otra cosa. Aquí todos y todas sabemos que la necesaria restauración del puente de acceso, de la Torre Cerver o del lienzo de la muralla del Camino de Ronda no la pagará ni la entrada que se cobre ni la empresa que la recaude. Y sabemos que esto se hace sin haber siquiera empezado a tramitar un Plan Director que pudiéramos acordar con ambición para poner en valor el monte y el castillo y para poder disfrutarlo con intensidad y con respeto: ojalá entendieran quienes ahora los sacan a subasta sólo por su codicia que así debería de ser. Y sabemos que se hace sin mencionar siquiera el debate de una tasa turística que no sería excluyente, pero sería el punto de partida de una posición respecto del aprecio a la historia y a los valores naturales y paisajísticos de aquello cuyo cuidado se nos encomienda sólo mientras estemos en este mundo.

Pero no. Esto se hace a las bravas, pisoteando o escupiendo todo aquello que apeste a cultura o que no huela a dinero. Esto se hace como literalmente dijo la presidenta de esa patronal de hoteles, entrevistada hace pocos meses, refiriéndose a este contrato: “esto es como los chiringuitos de la playa”. Después de que la Concejala de Turismo exigiese hacerse cargo de esa gestión para inmediatamente declarar su incapacidad por falta de medios. La que tanto se aburría, la que desde hace más de dos años no ha sabido encontrar en el inmenso mundo a una sola persona con título universitario que hablara inglés para dirigir su Patronato. Despreciando con toda conciencia ideológica la formidable preparación y la demostrada valía de las manos dispuestas y generosas de quienes trabajan en su ayuntamiento y quieren lo mejor para su ciudad. Esto es el producto de un estercolero moral que se alimenta en una huida hacia delante. Esto es el atropello desvergonzado a lo que algún día dejaremos en herencia. Hablaba esa presidenta de patronal de chiringuitos. Vaya si acertaba.