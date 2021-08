Ayer por la tarde, mi querido nieto David me envió un wassap con la nota explicativa de la entidad en que, por diversos motivos, no se había podido hacer la renovación del argentino. Me quedé helado porque no me lo esperaba. Las noticias de su renovación eran positivas para poder seguir viéndolo con la camiseta blaugrana.

Soy culé desde que me reconozco pero, ante todo y sobretodo, soy un enamorado del fútbol. Ha sido y es mi pasión. Para mi, Messi ha sido el jugador más importante de este siglo. Lo he visto en el campo, por la televisión en directo y en diferido, por internet, etc. Como culé lamento su decisión aunque la comprenda, respetando que es su decisión y no la mía pero me duele las formas de cómo se ha producido ya que, el más grande de todos los tiempos, para mi, va a despedirse del equipo que le dio todo lo que es por la puerta más pequeña y trasera de la entidad.

Desde aquí, le quiero dar las gracias a Messi por la felicidad que me ha dado durante tantos y tantos años. El fútbol, con él, era diferente, era bello, genial, imprevisible, magistral, sorprendente, era... puro arte. Quién es el culpable?, no lo sé, quizás todos pero permíteme, querido Messi, a pesar de mi admiración futbolística hacia ti, me siento decepcionado aunque te seguiré viendo, admirando y disfrutando de tu fútbol en el PSG, City o donde sea. Como no puede ser de otra manera, que te vaya bonito, pibe.