Me llama la atención que parezca irracional que, según la noticia publicada ayer en Información sobre el previsible traslado ¡¡¡ al año que viene!!! y que desde el 18 de junio, no se haya producido avance en la sustitución del fibrocemento, cancerígeno, del techo de los colegios de Alicante. En los ámbitos educativos todos sabemos que se debe a la vagancia e incompetencia del Director Territorial de Educación, David Vento, que no se enterará de esto al estar de vacaciones. Este individuo, a los tres meses de estar en la poltrona, expulsó a quien era el encargado de toda la Unidad Técnica y que se había comido la DANA, trabajando día y noche, terrorífica en su totalidad. En su lugar se trajo a un inspector accidental que había llegado como él, a dedo, inaugurando los chiringuitos que luego han ido ocupando la exdirectora de Elche, el exdirector de Campello...

Pero él sólo ha de presentar pleitesía al Secretario Autonómico que es quien lo sostiene. ¿Qué piensa Marzà de este incompetente? Y, empujando un poco más a quienes he defendido y de quienes tengo carné, Esquerra Unida, ¿podéis mantener el respaldo a estas políticas caciquiles? Así nos va.