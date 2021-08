De nuevo como el Stanbrook

Cuando veo en la televisión las espeluznantes noticias de Afganistán tengo una extraña sensación de dejá-vu. Me acuerdo (porque ya soy viejo) de la retirada de los americanos de Vietnam, cuando escapaban desde el tejado de la embajada en helicópteros, dejando abandonados a sus colaboradores nativos, destinados a ser apresados y quizá ejecutados por el Vietcong. Ahora, en el aeropuerto de Kabul, pasa lo mismo. Y también ocurren los actos heroicos, los rasgos de generosidad, que me recuerdan a la gesta del Stanbrook, en el puerto de Alicante, el 28 de marzo de 1939. Entonces, un capitán heroico, el galés Archibal Dickson, arriesgó su vida y sus intereses comerciales admitiendo a bordo de su barquito Stanbrook a cerca de 3000 refugiados españoles que huían de los talibanes de entonces, los franquistas machistas, homófobos, fanáticos religiosos y asesinos. Los llevó al exilio y les salvó la vida y la libertad. El otro día, la estampa alucinante de la bodega de un avión de carga americano con capacidad de unos 100 pasajeros atestada con cerca de mil desesperados, me recordó al Stanbrook y su estupendo capitán. El comandante de ese avión, que partió de Kabul con la fuerza justa para despegar con su valioso y pesado cargamento humano, lo convirtió, para mi gusto, en un héroe como Dickson. Ojalá todos los héroes fueran como ellos. Y una reflexión final: Nosotros, precisamente, no tenemos derecho a permanecer indiferentes, pues nuestra historia se parece mucho a la de Afganistán.