Seguro que, como todos los años, la DGT habrá sacado algunas de sus impactantes campañas publicitarias enfrentando a los conductores que corren de más, que se despistan, que beben, se drogan, que no respetan las señales de tráfico ni son solidarios con el resto de conductores que sí hacen caso a las directrices del Código de Circulación, pero no los he visto.

De todos modos, la lógica al volante se impone, nos va en ello la vida, la nuestra e incluso la de otras personas inocentes que no merecen morir o ver mermada su salud por culpa de nuestras torpezas o imprudencias. Cuando conducimos nunca debemos ser imprudentes, la sensatez y la prudencia serán nuestra prioridad. Dejarnos llevar por ese efecto manada pisoteando el Código de la Circulación sin respetar los límites de velocidad, no pinta bien. Igual una y mil veces la cosa te sale bien, pues eres un machote, una súper woman, o eso crees, más el accidente es frío como la indiferencia que mostrabas, aunque sus nocivos y dramáticos efectos se aprecian iso facto. Y ya no hay vuelta atrás, muerte, dolor, incertidumbre, vidas truncadas que tenían tus mismos afanes, pero ellos son inocentes y ya no podrán ver el aire lleno de colores, ni a sus seres queridos y, en el mejor de los casos su nueva agitación en la vida pase por si volverán a dar un paso más, o si beberán con pajita o no.

Evita los percances en carretera, sé prudente y presta mucha atención a la conducción. Levanta el pie del acelerador, lo importante no son cuantos minutos recortas a tu récord anterior, lo que de verdad te debe importar es llegar bien, sano y entero. Respeta los límites, otra cosa diferente cuesta muchas vidas. Piensa en las maravillas de la vida que te puedes perder si no haces caso a las señales al volante. No corras, llega bien.