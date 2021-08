Vivimos tiempos excepcionales con la pandemia, nadie podía imaginar que un virus nos cortará la libertad de salir de viaje, de pasear por nuestras calles sin tapabocas, de no poder disfrutar de un teatro o de un cine, de no visitar el restaurante favorito, de tener que posponer la boda, de suspender las fiestas patronales, de no poder abrazar a nuestros seres queridos, de perder a nuestros abuelos en residencias sin una despedida digna y cariñosa, ellos que nos dieron la vida y la oportunidad de ir a la Universidad a formarnos, para ser buenos gestores y que se sintieran orgullosos de nuestros logros, de ser personas decentes, bien preparadas y comprometidas con nuestra sociedad y devolverle al país con nuestro conocimiento, un avance social, educativo y económico, para codearnos con el resto de ciudadanos europeos, lejos de esos objetivos, tenemos un país con el paro más grande de UE, a los jóvenes los estamos exprimiendo con contratos precarios y encadenados, cobrando en el mejor de los casos 500€ y trabajando 8 o 10 horas diarias, abusando de su inexperiencia y haciendo trabajos de puestos fijos, mientras ven que sus jefes que van de mentores, cobran 3000€,…. dónde está el patriotismo y la honestidad de nuestros empresarios?... Tenemos la luz más cara de UE….porqué no toma cartas en un asunto tan básico y necesario el Gobierno, llamado progresista? …Ellos pueden trabajar y tener aire acondicionado, pero los pobres deben resignarse a seguir pobres y vendrá el invierno y tendrán que elegir entre pagar el alquiler o calentarse, está bien claro que el que tiene el estómago lleno no se acuerda de quien lo tiene en mínimos. ….No dejemos de pensar en nuestros sanitarios que agotados de ver tanta desgracia, claman tener vacaciones y bien merecidas y en algunas comunidades siguen sin reforzar y contratar a más sanitarios para que los de plantilla descansen. El cambio climático está ahí y nos amenaza a todo el planeta, desastres naturales sin parar y mientras en la TV pública, que pagamos todos los españoles, clausuran programas dónde se debatían y denunciaban las tropelías de los que se creen intocables, los abusos de la factura de la luz, los problemas económicos, los problemas sociales, etc…Nos están robando la vida.