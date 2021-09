Señor director, les importamos una m…… Lo pongo así por si lo borran, pero todos me entienden. Me refiero a estas personas que elegimos y pagamos para que nos administren, porque llamarlos gobernantes no se corresponde con la realidad. Que con un presupuesto de un millón y pico no se hayan puesto de acuerdo para ver quién pagaba el alquiler de dos pisos (4000-5000 €) durante dos meses para los conserjes de los colegios donde había que quitar el amianto, que les parece. Y efectivamente se ha quedado sin quitar.

Y que por qué unos convocan unas ayudas con poco plazo, y encima en agosto, ¡habrase visto desfachatez! los otros dicen que no quieren medio millón, aclarando que con la cuarta parte se apañan, pues eso resume lo que les importamos: una m….