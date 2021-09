Va siendo hora de que, en esta Comunidad Autónoma, se equilibre la balanza, para cuestionar el liderazgo de Valencia. Para ello es necesario superar la primaria relación de rivalidades, entre las dos ciudades punteras de la provincia. Para ello un recordatorio de Planificación del Área.

Actuaciones de infraestructuras a corto plazo: Reurbanización del tramo Goteta-Bulevar el Plá, Lanzadera mediante bus, entre las estaciones de ferrocarril y de autobuses, Desdoblamiento total de la carretera Ocaña, hasta acceso A-70, reurbanización prolongación Avda. de Elche hasta Urbanova, Acondicionamiento tramo desde Desaladoras acceso Aeropuerto, Terminación tramo inicial vía Parque Alicante-Elche, Conexión Polígono PIMESA entre la CV86 y la A7, Ramal de acceso en Elche de la CV84 dirección Aspe-Alicante, Desdoblamiento CV855 hasta variante la Marina, Mejora de acceso a las Bayas.

Medio plazo: Soterramiento vías para Cercanías y TRAM, entre futura retranqueado Estación Ínter-modal y la actual de la Avda. Salamanca, Prolongación vía Parque, Palmeral-N340, TRAM: Alicante-IFA-Aeropuerto-Elche, etc. etc. etc...