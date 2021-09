La luz sigue subiendo sin parar y el Gobierno no puede ponerle freno. Todos sabemos que este sistema lo diseñaron tanto el PP cómo el PSOE, cuando gobernaban alternativamente ya que era un modelo para beneficiar a las eléctricas y asegurarles un puesto en los consejos de administración, sobre todo a algunos ministros que dejaban el Gobierno… vaya, “lo que llaman las puertas giratorias”. Era una mala práctica, y ahora tiene sus graves consecuencias; ¿podrá Pedro Sánchez poner el cascabel al gato?...

Por otra parte, la cosa aún se complica más, pues el precio del gas ha alcanzado su precio máximo, en torno a 47€/MWh y ahí es Rusia la que controla dicha energía y convierte la necesidad en una guerra contra EEUU y el resto de países aliados

Me sumo a la opinión de que vamos a pasar un invierno muy frio, sobre todo para los 6 millones de personas que viven en medio de la pobreza energética, ya que lejos de dar una solución rápida y eficiente para bajar la factura de la luz, que ha subido tres veces respecto al agosto del 2020, cuyo precio era de 46,25/MWh y ahora en los últimos tres meses se ha producido una subida 57% y sigue al alza sin parar, en agosto pasado el precio se pagó a 135€/MWh, con esa subida escandalosa, IBEDROLA, público sus ganancias de record en el 2020 en más de 3.610 millones. ¿Dónde está el patriotismo de las eléctricas para ayudar a los más vulnerables, en una pandemia mortal que deja fuera del sistema a tantos ciudadanos? Bien sé, que las eléctricas no tienen corazón que solo les mueve la codicia, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, puede y debe resolver este drama, y con urgencia, un Gobierno progresista no debe dejar a nadie fuera, se está jugando la reelección del 2023, si no es capaz de resolver la subida de la luz, que es un bien básico y necesario para la mayoría de ciudadanos