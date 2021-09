El pasado viernes se estrenó en Alicante la película “Chavalas” de la directora Carol Rodríguez Colás. Llevaba tiempo siguiendo la andadura de este largometraje ya que ganó el premio del público en el 24 festival de Cine de Málaga de junio de este año. Mi sorpresa al ver que en el único cine de Alicante donde se puede disfrutar de esta peli tan estupenda es en una de las salas más pequeñas de los cines Ana del centro de la ciudad.

Ya he perdido la cuenta de las múltiples salas de cine que hay en todos los centros comerciales, donde, además, se repiten las películas hasta el infinito, es decir, en todos los cines ponen las mismas. Parece ser que, cuando se trata de cine dirigido por una mujer, en el que se habla sobre todo de sororidad y las protagonistas son féminas, no interesa a nadie. Pues sepan las distribuidoras que somos muchas las cinéfilas seducidas por un cine diferente y actual, franco y cercano. Y me consta que a muchos cinéfilos también.