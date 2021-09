Los siete multados por realizar una performance pintando las puertas del cine Ideal, adecentando este céntrico lugar y reclamando, así, su conservación: hemos recibido la resolución donde se nos comunica que se archivan los expedientes sancionadores trás explicarnos en los Fundamentos de Derecho que no se observa infracción a la Ordenanza Municipal de Limpieza ,OML.

Nos retiran las multas.

Me sorprendo no sintiéndome contenta pues sigo viendo este edificio abandonado.

Cine arquitectónicamente único que forma parte de identidad a la ciudad, testimonio en pie de las vivencias que forman la historia de Alicante qué es la historia de todos. Amparados en la típica lentitud de los organismos para solucionar cualquier cosa como si la vida de la ciudadanía o del edificio se parase a esperar sus lentos movimientos o la lógica de estos, pues hace más de un año que se solicito el BIC y aún están en debate con la protección del edificio..

El Ideal vivió la velocidad de hombres, mujeres y niños refugiándose en la guerra civil o las prisas para llegar puntual a ver las películas que siguen en el recuerdo de muchos.

El tiempo no es igual para las personas de a pie que para los responsables de su cuidado que normalizan su lentitud, e incluso ausencia, en debates en el Ayuntamiento o en Consejería metiéndose en un bucle fuera de la realidad del ciudadano y de la propia vida; donde se acaba convirtiendo en herramienta para lanzarse de un bando a otro, perdiéndose en debates o negociaciones con diferentes intereses y se agarran a la gran brecha entre diferentes ideologías apartándose del interés del pueblo y el derecho a conservar su patrimonio.

Yo vivo las prisas de que quiten ese árbol de la azotea del cine, ese árbol que no entiende de burocracia solo de vida, de supervivencia y para ello, pese a todo, romperá aparte del edificio si el Ayuntamiento no actúa o no insta a los dueños a cuidarlo.

Muchos mayores con sus recuerdos unidos al cine viven las prisas de verlo cuidado y contarles a sus descendientes lo que les aporto, como la primera película con su padre , abuelo o con sus hijos.

Conscientes de esa prisa en crescendo que tiene el deterioro, nos concentramos una vez al mes realizando performance junto a colectivos y artistas alicantinos que apoyan la conservación del edificio y como pueblo pedimos el uso cultural.

La próxima concentración será el 19 de Septiembre a las 19h en la plaza Ruperto Chapí.

Además, votemos en esta nueva fase de los presupuestos participativos de GVA.