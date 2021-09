¿Qué es Red Acción Natura?

Red Acción Natura es el resultado de cuatro Encuentros realizados desde junio del 2020 hasta junio del 2021.

Red Acción Natura es la iniciativa de muchos grupos activos relacionados con la mejora de la Naturaleza, cansados de la foto con el político de turno y de la desidia por el mantenimiento de las reforestaciones realizadas por “mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, intentando cambiar el mundo que dejaremos a las futuras generaciones”.

En el primer Encuentro realizado en las instalaciones solicitadas del CEAM Monte Benacantil, logramos reunirnos nueve representantes de grupos y asociaciones más once voluntarios de Elche, Aspe, y Alicante. La Gran Bellotada Ibérica de Villafranqueza (ahora Reforestación por el Clima), Campello, Fridays For Future y Área Verde del Consejo de la Juventud, WWF Adena, Scouts de Alicante, Área Medioambiental GEA, Plogging RRevolution, Actuamos Alicante entre otras y con incluso una Asociación Cultural como Liz Vallet, pusieron en común la realidad, las diferentes necesidades y propuestas para mejorar nuestras actuaciones por la mejora de la Naturaleza en la Provincia de Alicante. Hemos ido contactando con más y también en el intento, otras han decidido no tener continuidad. Era un comienzo.

Poco a poco conforme a la sucesión de los encuentros llegamos a entender que ya hay ciudadanos que no quieren ser llamados voluntarios por el uso manipulador que se hace de esta condición por parte de algunas instituciones y resultar mano de obra barata para cubrir las necesidades reales a las que nos enfrentamos con respecto a la pérdida de suelo, desertificación y contaminación en nuestra provincia alicantina.

Por último, nos atrevimos a invitar en un IV Encuentro a nuestros políticos. Hasta cuatro formaciones, concejales del Ayuntamiento de Alicante, asistieron como oyentes para recibir de primera mano, el dolor que nos produce ver, por ejemplo, el Monte Orgegia sin un apoyo de las instituciones para mejora de toda la rambla en cuanto a los vertidos temporales efectuados desde San Vicente, la falta de riego para recuperar arbolado que frene la erosión y posterior desertificación así como esclarecer cómo se puede gestionar el continuo machacado de los árboles plantados por el efecto de los múltiples raíles de bicicletas de montaña. O la necesidad imperativa de crear de una vez por todas un Parque Central por lograr un espacio de oxígeno para todo Alicante con la responsabilidad de ADIF y el Ayuntamiento de Alicante con el fin de que se dejen de pasar unos a otros la patata caliente. O bien reclamar la recuperación del Palmeral de Alicante por parte de la Asociación de Vecinos de San Gabriel recordando que en Alicante se nos olvida cuidar y mantener lo que nuestros impuestos han pagado para tener una ciudad más amable y sostenible para la ciudad. O bien pensar que la Concejalía de Urbanismo podría delegar en Parques Y Jardines a la hora de planificar el arbolado sepultado entre adoquines proporcionando el aumento de la temperatura de la ciudad a cambio de que Alicante forme parte de un corredor biológico mundial donde recuperar y conservar tanto flora como fauna autóctona. O dar a conocer como en la facultad de magisterio de la UA, ya se sensibiliza para enseñar a las futuras generaciones el consumo responsable que permita un planeta con menos guerras y víctimas por la lucha de los recursos naturales.

Por último, al parecer alentados por este último IV Encuentro, se nos ha invitado a dar voz a las ONGs, a TODAS las ONGs que puedan sumar a la Red de Asociaciones, grupos y voluntarios que forman la Red Acción Natura a formar parte del Consejo del Plan Local de Residuos de la Ciudad de Alicante, por lo que una vez registrados como Asociación de pleno derecho asumimos trasladar la opinión de las diferentes ONGs relacionadas con el ámbito de mejorar la Limpieza y Gestión de los Residuos que generamos en la Ciudad de Alicante.

Los diferentes asistentes en el primer Encuentro dejaron claro que la Unión Hace La Fuerza y que queríamos crear un lugar de Encuentro en el tiempo, una Asociación de Asociaciones, crear un Grupo consolidado en la Provincia, a partidista que creara sinergias, alianzas, conocernos para realizar acciones conjuntas, colaborar, reforzarnos.

En definitiva, como alguien sugirió en el 2020, ahogados en la triste pandemia luchar por ser red de acción por la NATURALEZA.

Como fruto, además de los riegos que se efectúan en las Lomas de Orgegia de este verano con la ayuda de muchos voluntarios y vecinos de Villafranqueza con la aportación de una bomba y mangueras de riego por parte de la Asociación Cultural Liz Vallet, el pasado 12 de junio actuamos en diferentes playas de la provincia de Alicante en la campaña “La Cara Invisible del Planeta”. Recogiendo microplásticos y residuos que a nuestra ciudad de Alicante no le gusta mostrar a sus visitantes y matan la vida del medio marino. Doloroso ha sido este verano compartir con tantos ecologistas y ciudadanos de Murcia lo que se ha perdido en la Mar Menor por hacer caso omiso a las alertas años y años.

Ahora bien… ¿La Naturaleza es de izquierdas o de derechas?

Ya, hace muchos años, y muchos de los que estamos en RAN pintamos canas y nos acordamos, Félix Rodríguez De La Fuente planteó el debate ante los políticos.

Déjennos asesorar sin siglas partidistas, porqué si queremos hacer política, por el bienestar para todos. Las autoridades deben atender y valorar positivamente las aportaciones que se realizan para mejorar las comunidades humanas. No permitamos que lo bello, lo que nos sostiene, se utilice como arma arrojadiza y nos enfrente.

Javier Masutier Beltrán

Presidente de Red Acción Natura