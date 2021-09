No hay nada más ofensivo para una persona “sin techo" que digan que subsiste sacando comida de la basura.

No hay nada más injusto que asociar la financiación de emergencia con los dos meses que tarda en ser concedida por el Ayuntamiento ¡emergencia! Si, ya.

Probablemente nueve de cada diez de las personas que pasan su tiempo en los alrededores de la plaza de Argel estarían de acuerdo en formar cuadrillas de jardinería, de edificación, de apoyo escolar o para llevar la compra a personas con escasa movilidad. Con sueldo y formación apropiada.

Y la otra persona que hace el número diez, ese es un geta que quiere vivir del cuento.

¿Qué pretendemos hacer un grupo de personas a las que la vida nos ha dado un poco más? Un poco más de oportunidades de formación, un poco más de empatía, un poco más de solidaridad...

Pues está claro, usar nuestras capacidades para ayudar a que los sueños de aquellos que no lo tienen tan fácil, no tengan que esperar la limosna sino la “justicia social”.

Me preguntaba una amiga sobre mi presencia en unas listas a un congreso en las que duré diez minutos. A mí me hacía ilusión, pero cuando no pudo ser (otro día hablaremos de estos asuntos) yo le dije: mira a mí como a Picasso, el reconocimiento, más o menos importante, que me pille trabajando.

No todos ni todas necesitamos un reconocimiento público, pero sí respeto y empatía en aquellos proyectos que emprendemos y que conseguirán un barrio y una zona más integrada y más solidaria. ¡Y con mejor aspecto! Que nos pille colaborando, ayudándonos y trabajando.

Usted, usted señor alcalde, ocúpese de que llegue la financiación y no la rechace si la ofrece el Consell.

Y la señora Llopis que considere esto, palabras de respeto y no ladridos de impotencia contra su propia incompetencia.