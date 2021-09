¡Por fin! un síntoma en los jueces que recuperan el sentido común. Que el Tribunal Supremo alerte al CGPJ acerca de las graves consecuencias del bloqueo de renovación persistente en el propio Consejo, me ha traído a la mente a esas personas de frente acanalada provistas de experiencia y todo el sentido común que atesoran. Así, la Sala de Gobierno por unanimidad, ha encargado un informe técnico que contemple el detalle del calendario de vacantes. Alertan de las graves consecuencias en un futuro próximo, y que: previsiblemente irán acrecentándose si no se renuevan las vacantes en los próximos meses. Además, la Ley que contempla esta renovación de los vocales, no permite nombrar nuevos jueces en tanto este órgano de gobierno del Poder Judicial persista en funciones. En esta tesitura, incluso el comisario de Justicia de la Comisión Europea, ha instado al principal partido de la oposición (PP), a proceder a la inmediata renovación.

Lo sabemos, todo se inicia bajo la piel el tiempo, donde ahora mismo lo de menos es quién fue el primero o quién tiene la culpa de este bloqueo. Pero creo que ya debiera de haberse producido una cierta rebelión en la judicatura llamando al orden a todos esos políticos que, por intereses partidistas y electorales, siguen enrocados en favor de su propio beneficio. En este contexto, ver sonreír a Pablo Casado, ufano y con su barba cerrada y desordenada, sin hacer nada para renovar el Poder Judicial, te deja con una sonrisa fría. Señor Casado, hasta la leña en el hogar tose de tanto en cuando, y usted persiste impertérrito, como congelado, aunque se deje ver como si aquí no pasa nada, entre sus acólitos en la Convención Nacional del PP. Su silencio duele, se rebela y resulta huraño. Desbloquee ya el CGPJ y permita que la Ley impere.