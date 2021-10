Soy celíaca: no puedo tomar gluten, el cual es una proteína que se encuentra en la mayoría de cereales. Por tanto, sigo una alimentación sin gluten y sin excepciones. Esto conlleva que cada vez que como en un restaurante, tengo que preguntar si el plato es apto para celíacos.

Últimamente, comer sin gluten está muy extendido, lo cual hace que muchos restaurantes indiquen en la carta qué platos tienen gluten o que sus camareros lo sepan. De todos modos, sigo encontrándome constantemente con la situación de preguntar al camarero si el plato contiene gluten y que éste me responda: ¿que si lleva qué?

Hace unos días, uno me contestó preguntándome a mí si el plato llevaba. Mi reacción fue decirle que eso yo no lo podía saber, ya que depende de la manera en la que se haga el plato puede llevar o no.

Esta anécdota me hace cuestionar cómo es posible que, a pesar de que la celiaquía esté tan extendida y se diagnostique cada vez más, siga tan poco integrada en los servicios de hostelería.