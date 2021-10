Vemos todos los días noticias sobre sucesos relacionados con la violencia de género con consecuencias más o menos fatales, y nos preguntamos qué estamos haciendo mal.

El número de muertes registradas al año no desciende, y el fenómeno de las “violaciones en manada” crece.

Hablamos de los casos más extremos, sin identificar dónde está el origen. No entendemos cuál es el motivo por el que chavales adolescentes tratan a sus congéneres femeninas como si fueran artículos de usar y tirar.

Si queremos cambiar el rumbo, debemos empezar por fijarnos en los gestos pequeños que se repiten constantemente y sí podemos revertir con una sola palabra o un gesto.

Yo no puedo ocupar un puesto de dirección que se me ha negado a pesar de mi capacidad y preparación; no puedo cobrar el salario que cobra mi compañero ni dejar de cuidar a mis progenitores o mis descendientes: no tengo intención de dejarlos abandonados.

Pero puedo levantar mi voz ante un hombre que alza la suya por encima de las nuestras, acostumbrado a ser escuchado.

Podemos ocupar el espacio físico en primera fila que ocupan ellos.

Podemos, todas y todos, colaborar en la visibilización del trabajo de las mujeres. Crear referentes donde no las había.

Podemos cuidarnos entre nosotras, ahora que entendemos donde empieza la discriminación.

Yo creo que sí que se puede cambiar el rumbo. Basta con identificar el origen y ahí, al principio, pararlo, con una sola palabra, un gesto o un retuit.

¿Tú usas Twitter? ¿has mirado cual es el ratio de retuits que haces a perfiles masculinos y femeninos? Míralo. Y luego me cuentas.