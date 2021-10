Al principio de la relación te costó confiar en él. Le presentaste a tus amigos para llamarles de vez en cuando pero poco más. Más adelante te atreviste a mostrarle cuáles eran tus intereses y con qué juegos podías pasarte horas. En ese momento te diste cuenta que él solo buscaba hacerte feliz, y empezaste a dejarte llevar. Accediste a compartirle tu ubicación en todo momento, por si acaso te perdías que él pudiese encontrarte. Luego dejaste que te acompañara a todas tus citas del médico, e incluso le preguntabas una segunda opinión en el caso que el diagnóstico no te gustara. Al final le cediste tu historial, porque de momento no hay nadie que te cuide mejor. Ahora ya no desconfías de él, sino que dependes totalmente de él. ¿No me crees? ¿Quién guarda tu clave del banco, tú o él? Efectivamente, la guarda el teléfono.