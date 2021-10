A raíz de la carta del profesor Francisco Moreno Sáez del pasado 11 de octubre, me gustaría responder a alguno de sus comentarios sobre mis declaraciones en su digno periódico del día 7 del mismo mes. En primer lugar, en ningún momento me atribuyo haber descubierto la aportación de mi bisabuelo Rafael Altamira a la escuela pública española, pero discrepo absolutamente en que, como dice el señor Moreno, “se han escrito ya muchas cosas” sobre su labor en la Dirección General de Primera Enseñanza, y estoy deseando que mi trabajo esté disponible en el repositorio de la Universidad de Alicante para que compruebe lo poco que se había hablado de cada una de sus medidas administrativas y pedagógicas para la reforma de la enseñanza primaria y de la influencia de estas en la política educativa de la Segunda República. Respecto a la recuperación de la figura de Rafael Altamira, no era mi intención ningunear la gran labor realizada desde el Congreso de 1987 por diferentes investigadores (entre ellos, el propio profesor Moreno Sáez) e instituciones como el Instituto Gil-Albert o la Universidad de Alicante, a los que estamos eternamente agradecidos, y pido disculpas si alguien lo entendió así; tan solo me acordé durante la conversación de la constante lucha que mi madre, Pilar Altamira, llevó a cabo durante más de treinta años y que, al margen de publicaciones, congresos y reediciones de su obra, ha fructificado en incontables reconocimientos en España, Europa y América que sería largo relacionar.