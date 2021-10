Yo hubiese dicho tocaos las mamas, pero es igual, el mensaje de la diputada Aina Vidal llega claro, conciso y sin ambages alguno; tocaos las tetas, en ello puede iros la vida. Era el día Contra el Cáncer de Mana, y resaltar públicamente y desde el Parlamento español la importancia de la autoexploración conducente para detectar algún bulto en el pecho que nos pueda dar señal de que posiblemente, algo no anda bien. Hacer esto es un valor añadido en la detección de un posible mal, recordemos que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad entre las mujeres.

Entiendo que el mensaje expresado por esta mujer, no son un puñado de palabras gastadas, debiera ser una realidad, un ejercicio muy importante el que a diario las mujeres, dentro de su curiosidad insaciable, dentro de lo que significa y es su propia autoestima, se palpen o toquen las tetas, los pechos o las mamas, a fin de cuenta ese tocamiento no es nada más que una inspección conducente a obtener una rápida detección. La búsqueda de posibles bultos o anomalías en los pechos es eso, una simple exploración del todo saludable. Por tanto, más allá de ser sólo unas parcas palabras, lo de tocaros las tetas se me antoja una muy buena campaña publicitaria a nivel nacional, que ha de servir para concienciación de las propias mujeres sobre la enfermedad.

Los propios tocamientos son de mucha importancia y les puede permitir a ellas describir al médico con cautela, cualquier anomalía detectada. El mensaje de Aina Vidal suena a toque de atención, enfoque optimista, señal de apreciación por una misma, y nos demuestra, otra vez, la inteligencia y entusiasmo que sienten las mujeres por su propia buena salud y bienestar. Mujeres, alejar de vosotras la miseria y preocupación del cáncer de mama; tocaos las tetas.