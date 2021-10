Bajo la bóveda azul de porcelana se airea la fórmula magistral del PP para volver a recuperar la Moncloa. Su mejor baza es la ruptura de la coalición de Gobierno entre PSOE y UP, pero no, este Gobierno no se encuentra al borde de mostrar ojos arrasados en lágrimas, la goma se tensa, pero todo el Gobierno con Pedro Sánchez al frente, reafirman su compromiso con la reforma laboral. Este país tiene necesidad de crear un mercado de trabajo menos precario y más competitivo. Todo el Gobierno está comprometido en modernizar la legislación laboral.

Tras varios desencuentros y escenificaciones enseñando fuerza o dientes, esta reforma laboral tendrá vocación de perdurar, y se conseguirá con diálogo social y consenso. Será una seña de identidad de este Gobierno para beneficio de los españoles. Si algún gobierno ha demostrado su voluntad de diálogo, ese es nuestro Ejecutivo empecinado en modernizar las relaciones laborales. Los tiempos han cambiado, señores del PP, eso de aprobar aquella Ley a golpe del rodillo de su mayoría, se acabó. Todo el Gobierno está alineado con la reforma.

En fin, que quien no desea que se alcance este acuerdo, no es precisamente la coalición de Gobierno pese a sus en ocasiones enconadas divergencias. España está pronta a recibir fondos europeos que dinamicen toda esta reforma laboral, y tanto el PSOE, UP y el Gobierno, quieren, afirman y manifiestan su compromiso en esta materia, la reforma laboral se producirá, eso sí, procurando conseguir el sello de autenticidad tanto de sindicatos, empresarios y patronal. Y aquí no caben atavismos de miseria, ni espíritus retraídos. Hay que trabajar con decisión y cabeza, alejando de las decisiones la tumultuosa pasión humana. Esa es la frase, comprometidos con la reforma laboral.