Nuestro dios es la Naturaleza y ella existe antes que nosotros. Hay cosas que no se puede evitar: el caudal ecológico y por tanto la protección de aquellas especies que habitan en el río, romper la cadena trófica es un error que puede traer graves consecuencias. Otra cosa es que otros territorios quieran sacar tajada del agua. Como todos sabemos no ha sido transferida su gestión a las CCAA. Si se pone el dedo en la llaga, nosotros no podemos depender tan solo de un trasvase. Lo suyo es hacer uso del ingenio, no el de los políticos sino el de los técnicos competentes en la materia, que están para asumir responsabilidades y resolver problemas. Un agua que, por desgracia, se pierde al mar en las inundaciones, gotas frías o DANAS, como prefiera la TV. ¿No hay manera de impulsarla desde un punto del cauce, a unos depósitos o a los embalses más próximos al mar? ¡No se puede desechar! Segundo, ¿el agua de las desaladoras es cara, pero están a pleno servicio, no se puede exportar la salmuera, para los países más fríos, como elemento anticongelantes de múltiples usos públicos? Los israelitas en el Sinaí lo han convertido en un vergel, digo yo habrá abaratado las aguas desaladas, preguntenles a ellos. Hay que combinar ecología y economía, el equilibrio de la moderación de Aristóteles. Cada vez somos más y consumimos más, no podemos esperar el “si dios quiere” cristiano o el" Oj Ala" musulmán que, con 8 siglos, algo nos dejaron; no solo AL y BENI.

Por favor, utilicen el ingenio y no esperemos que un bien escaso contente a todos. Primero la Naturaleza y después la riqueza. Agricultura sí, pero utilizando la mínima cantidad de agua. Los lujos como campos de golf, hoteles, jardines, etc., etc. con desaladoras. Esta es la tasa turística, quien consume recursos naturales como el agua, que lo pague si es para lo superfluo.