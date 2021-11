Hace unos días, después de ver en el cine, esa joya de documental " España, la primera globalización", el día 1 de noviembre "Día de Todos Los Santos" y el día 2 " Día de Los Difuntos", visitando el camposanto, me han venido a la memoria dos cosas a saber, que ya era hora que se contase la verdad y a "Don Juan Tenorio"; es lamentable que importemos ridiculeces de calabazas y los esperpentos de disfraces. ¡Que no son carnavales! Tenemos otros motivos en estas fechas por los que disfrazarnos de “Don Juan Tenorio". Por ejemplo, la obra del poeta Jose Zorrilla, su personaje: Galán, Pendenciero, Valiente, Aventurero, etcétera, daría para mucho. Espadas, trajes de caballeros y desafiando a los espectros fantasmales, en fin, un derroche de fantasía, pero “español". ¿Pero qué es lo que pasa, es que estamos tontitos? Ya no se ve "Bar Pepe", Restaurante Paco", "La tienda de la moda", " Rincón del pescado más fresco ", digo yo, por ejemplo. Pues no, ya los nombres de establecimientos, en otro idioma, el inglés. Qué pena me da que no valoremos lo "nuestro".