He leído un editorial donde se dice que "Bruselas se interesa por los crímenes etarras sin resolver", pero he recordado que el Tribunal de Derechos humanos europeo anuló la llamada doctrina Parot, cuya redacción condenaba a etarras, violadores y asesinos a más años de cárcel. Fue una sorpresa para todos y pienso que el Tribunal citado jamás estudió los asesinatos de los etarras y las bombas que puso en cuarteles y centros comerciales, y sin ningún tipo de indagación, de un plumazo anularon la citada doctrina y se tuvo que excarcelar a terroristas confesos. Hoy la noticia de que Bruselas se interesa por crímenes de la banda terrorista me produce cierta hilaridad, puesto que para qué se pueden interesar si luego los van a redimir. Que estudien los expedientes y vean los "ongi etorri" que se realizan en el País Vasco haciendo de los terroristas mártires y héroes. Vergonzoso.