Yo digo muchas veces que trabajar en el instituto Virgen del Remedio me puso los pies en la tierra.

También suelo decir que he aprendido mucho más de lo que yo he podido enseñar.

Aprendí a creer de verdad en la igualdad, en la equidad, en diferenciar las necesidades más urgentes de todas aquellas que son prioritarias.

Aprendí a tratar de distribuir el tiempo y los recursos entre tantas y tantas personas que los necesitaban, pero sobre todo, aprendí a llamar a las cosas por su nombre y supe que los eufemismos solo servían para disfrazar la realidad y nunca para cambiarl

Ayer leí la noticia de que nuestro alcalde, el de todos y todas las alicantinas, había elegido a dedo, cómo no, a las tres personas que iban a hacer de Reyes Magos en estas Navidades.

No voy a decir mi opinión sobre las personas elegidas, ni tampoco sobre lo claro que quedan las intenciones del señor alcalde. El que sepa leer entre líneas que lo haga, que acertará.

Pero si voy a opinar sobre el hecho de no elegir a una persona de color negro para hacer de Baltasar, ¿es que no hay en Alicante? ¿o es que usted no conoce ninguno que tenga sus exigencias de nivel, ya sea en fama, en poder político o en influencia?

Empecé hablando del Instituto porque fue allí donde un alumno me enseñó que no me podía referir a un negro como “una persona de color”, todos éramos de color, me dijo, el negro, yo marrón medio, otras personas eran marrón clarito y otras de color blanco.

¿No le parece a usted que ya debía acordarse de su compromiso con toda la sociedad y ser un poco coherente con lo que juró o prometió al recoger la vara de mando? ¿No cree que en estas pequeñas elecciones se revela su cualidad?

Señor Barcala, entre sus actos y omisiones y los de su concejala favorita, la que cree que los mayores pueden tener talleres solo si los pueden pagar, está usted confirmando lo que hace tiempo que algunos sabemos: a usted esto no le importa nada.