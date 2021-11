He escuchado esta frase en muchas ocasiones: "Es que los jóvenes ya no quieren tener hijos." y me gustaría decir las razones por las que yo creo que es así. Obviamente, no será así para todos.

La razón por la que no queremos tener hijos es muy simple: no queremos cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Tener hijos nos parece una gran responsabilidad, no algo que tienes por moda, ni por aburrimiento, ni por obligación social, ni porque así tienes a alguien que te cuide cuando envejezcas. Traes al mundo una vida que debes cuidar, mantener, dedicarle tiempo y darle amor. Si no puedes darle nada de eso, no tengas hijos.

Muchos de los jóvenes de ahora, hemos aprendido por las malas o por las buenas, que no queremos tener hijos por puro egoísmo. No somos más perezosos y egoístas, sino todo lo contrario. Más bien, lo que yo creo es que muchos adultos no deberían haber tenido hijos.