Leo, sin poderme lo creer el problema que tiene el Ayuntamiento de El Campello en localizar los propietarios del convent.

Yo no soy experto en leyes, pero le aseguro que se puede localizar a los propietarios, máxime cuando se conoce a algunos de ellos.

De todas formas, hay un procedimiento que podría ser útil. Que el ayuntamiento inicie los trámites para la expropiación del terrero e inmueble por interés municipal, para su conservación. A lo mejor con ese procedimiento empiezan a aparecer propietarios, herederos etcétera. Si no sale nadie el ayuntamiento se hará con un bien considerado de interés para el pueblo.

No es de recibo estar gastando dinero público para mantener una propiedad privada, si no es delito, que no lo sé.