No sé cómo calificarlo, si de vergüenza o bochorno sonrojante. Que el candidato propuesto por el PP a integrar el nuevo Tribunal Constitucional, señor Arnaldo, piense contrario a la Memoria Histórica, aborto, Eutanasia y otros temas de primer orden, me deja muy preocupado, pues tendrá que decidir en alguna oportunidad sobre ellos y, claro, desde su inicio ya está contaminado, no tiene objetividad alguna. Que este señor magistrado descalificara a los sindicatos o a los gobiernos de izquierda, o que relativizase las confesiones de Luis Bárcenas, para que encima, por ser integrante de este alto Tribunal, venga a cobrar unos 133.623 euros anuales, como que es un poco difícil de tragar, pero señores, la política es lo que es, y en ocasiones semeja un estercolero.

¿De verdad señores del PP, no hay mejor candidato a sus propósitos? ¿Puede dejarnos este magistrado con su voto contrario al aborto o a la eutanasia e incluso a la Memoria Histórica, en mitad de la nada? No es concebible seguir prohibiendo desenterrar cadáveres de las fosas comunes del franquismo, ni tampoco lo es permitir la agonía y sufrimiento de todas aquellas personas que, sólo por dignidad o por humanidad, quieren dejar de sufrir. Y no es que me extrañe la continua terquedad del PP en llevar a este juez al Constitucional, a fin de cuenta, piensan lo mismo y todo obedece a los planes previstos.

Bueno, que Dios nos libre de tanto politiqueo malsano, la vida anda por las calles, agitada y azarosa, como para que todavía vayamos a enturbiarla más con decisiones ilógicas. Sonrisa cómplice y calurosa la del señor Arnaldo, ya está dentro y nos esperan tiempos convulsos y, aunque nuestra tristeza por este hecho sea compartida por millones de españoles, el PP sigue considerándole candidato idóneo.