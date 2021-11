Me gustan quienes, como el actor Pepón Nieto, son valientes, audaces, capaces de que sin que se note el aleteo nervioso en su alma o nariz, se mojen políticamente en público, sin desdoro alguno al decir que: Dios no quiera que la señora Ayuso sea presidenta del Gobierno de España. Tampoco me extraña su éxito como actor, pues está coronado por el mucho esfuerzo y empeño que imprime a sus personajes. Y cuando le oyes hablar que cree en la igualdad y que le encantaría tener como presidenta a una mujer, eso sí, matizando qué mujer fuese, pues en algunos partidos políticos las hay terribles, y tampoco vale todo, me encanta.

Lo que en realidad anda pasando, es que Ayuso, quien semeja una mujer poco juiciosa y desnortada en ocasiones, con suficiente labia y sentido de lo pueril, del populismo mal encarado, se ha ido convirtiendo en un monstruo, fenómeno político de masas capaz hasta de fagocitar a Pablo Casado y a cuantos se le pongan por delante. Esa es su personalidad, la de gestos facilones y alma vacía. Y no crean que, en su personalidad, pese a ese asomo de locura que conserva, y su mirada lacerante, es capaz de mostrar expresión triste, lánguida y serena a la vez. Le das algún tipo de letanía que mascullar y sumida en la misma quietud que ofrece siempre, te puede sajar el alma sin despeinarse, o cargar en un instante con una arenga que te enfervorice.

La percibo así, con su mirada sobre aprendida, sonrisa escarpada y sonidos huecos y reiterantes. Ha llegado a tal grado de autosatisfacción que, aunque la situación no esté cargada de obstáculos, ella misma es capaz de seguir creándose enemigos. Su acuciante premisa no es el servicio ciudadano, sino tocar mayor poder, aunque creo que ella misma es una parodia de algo grotesco. En fin, lo que quiera Dios.