No hace mucho vi una serie en la que me llamaron la atención unos versos que encabezaban los títulos de crédito…Existen personas a cuyo lado crecen los árboles y otras al lado de las cuales se marchita la hierba. Enseguida pensé en el equipo directivo de El Somni, los docentes, especialistas, educadoras, etcétera, a cuyo lado nuestros hijos crecen cada día, brotan sus capacidades, da frutos ese esfuerzo coordinado por trabajadores cuyo compromiso con nuestros hijos va más allá de lo profesional, y seguro que es así porque de lo contrario les habría vencido hace ya tiempo el desánimo. Porque al lado del señor Barcala nuestros hijos se marchitan, nuestra comunidad educativa se marchita, la escuela pública en Alicante se marchita. En la serie los protagonistas van percibiendo poco a poco cómo alguien que les promete apoyo incondicional, en realidad está moviendo los hilos en la sombra para cortar la hierba bajo sus pies, y no pueden culminar con éxito su misión, convirtiéndose ésta en una recreación contemporánea del mito de Sísifo. En el proyecto educativo de El Somni no hay ningún apartado en el que figure como tarea subir bloques de piedra por una montaña sin más objetivo que dejarlos caer al llegar a la cima y regresar al punto de partida para echarnos a la espalda de nuevo esa pesada carga y reiniciar el ascenso, y sin embargo llevamos ya 62 meses haciéndolo, señor alcalde, y estamos muy HARTOS. Porque mientras hacemos eso no podemos organizar actividades, jornadas de convivencia, cursos de formación para padres y madres, programas de apoyo, etc. Señor alcalde, deje ya de decir que va a hacer algo que después no hace, para después volver a decir que va a hacerlo y sin embargo siga todo igual, y así, en bucle, hasta el final de la legislatura. Señor alcalde: atacar el legítimo derecho de los alumnos de El Somni a una educación pública en instalaciones dignas para defender una postura ideológica, política, no es defender una postura política, es sólo atacar los derechos de los alumnos de El Somni a tener unas instalaciones dignas. Construya el centro público de educación especial “El Somni” y déjese de historias, porque cualquier otro alcalde, que no fuera usted, ya lo habría hecho. Porque estamos y vamos a seguir estando muy orgullosos de la escuela pública, pero con usted sólo podemos decir que nos embarga la vergüenza ajena.