El 17 de noviembre, escuché en los medios de comunicación que las listas de espera para cirugía en la Comunidad Valenciana era de unos 70 días. Me dio una gran alegría el conocer este dato positivo de mi Comunidad, ya que yo estoy esperando ya más de 350 días.

Hoy día, he tenido cita en el SAIP, (Servicio de Atención al Paciente del Hospital General Universitario de Elche), cita previa que conseguí con una llamada el pasado 23 de octubre, (26 días para poder ser atendido) - Al exponer mi situación me han dicho que no podían hacer nada y que debía esperar. – Les pregunte cuánto más debía esperar, y me dijeron – hasta que le llamen.

La indefensión es total, a lo que se llama servicio de atención, es simplemente un lugar donde intenta tranquilizarte y mandarte a casa sin más, simplemente te dicen que mandarán mi expediente al servicio de urología y que espere.

Lo cierto es que fue el urólogo el que me mando al SAIP para que reclamara al ver la larga espera que estaba sufriendo.

Estoy sorprendido y no acabo de comprender como elaboran las estadísticas de las listas de espera. Es para engañar, no preocupar, no lo sé, lo cierto es que estoy esperando sin saber cuándo me llamaran.